Robert De Niro'nun Filistin yanlısı protestoculara bağırdığı iddia edildi

Usta oyuncu Robert De Niro, geçtiğimiz günlerde Filistin yanlısı protestoculara bağırdığı yönündeki iddialar hakkında açıklama yaptı.

Robert De Niro'nun Filistin yanlısı protestoculara bağırdığı iddia edildi

Hollywood'un efsane aktörlerinden Robert De Niro'nun Filistinli protestoculara bağırdığı iddia edildi. 80 yaşındaki aktörün bir grup protestocuya bağırdığı görüntüler, sosyal medyada gündem olmuştu. Oyuncu videoda “Bu bir film değil, bu gerçek! Bu tehlikeli ve bunu tekrar yapacaklarını söylüyorlar! Tekrar! Bunu istemezsiniz. Hiçbirimiz bunu istemiyoruz. Hadi. Hadi bunu ciddiye almamız lazım" diyor.

Bazı sosyal medya kullanıcıları klibin gerçek olduğunu bildirdi. Bunun üzerine, oyuncunun ifadeleri İsrail'e destek gösterisi olarak algılandı.

Robert De Niro'nun Filistin yanlısı protestoculara bağırdığı iddia edildi - 1

İDDİALARI YALANLADI

Robert De Niro'nun ekibi, oyuncunun Filistin yanlısı protestoculara bağırdığı yönündeki söylentiyi yalanladı.

Oyuncunun aslında Zero Day adlı bir gösteri için prova yaptığı bildirildi. Eski bir başkanı canlandıran oyuncunun videodaki ifadeleri hakkında "Yüzde 100 senaryo gereği söylenmişti" açıklaması yapıldı.

Robert De Niro'nun Filistin yanlısı protestoculara bağırdığı iddia edildi - 2

Konuyla ilgili "Video, 27 Nisan'da New York sokaklarında çekilen ve De Niro'nun canlandırdığı karakterin bir grupla karşı karşıya geldiği Zero Day dizisinin prova sahnesinden küçük bir kesitti (tümü ücretli figüranlar)" açıklaması yapıldı.

KÜLTÜR&SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...