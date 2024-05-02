Robert De Niro'nun Filistin yanlısı protestoculara bağırdığı iddia edildi

Hollywood'un efsane aktörlerinden Robert De Niro'nun Filistinli protestoculara bağırdığı iddia edildi. 80 yaşındaki aktörün bir grup protestocuya bağırdığı görüntüler, sosyal medyada gündem olmuştu. Oyuncu videoda “Bu bir film değil, bu gerçek! Bu tehlikeli ve bunu tekrar yapacaklarını söylüyorlar! Tekrar! Bunu istemezsiniz. Hiçbirimiz bunu istemiyoruz. Hadi. Hadi bunu ciddiye almamız lazım" diyor.

Bazı sosyal medya kullanıcıları klibin gerçek olduğunu bildirdi. Bunun üzerine, oyuncunun ifadeleri İsrail'e destek gösterisi olarak algılandı.