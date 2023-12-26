Emin Alper’in ilk tiyatro oyunu "Öteki" izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor

Emin Alper'in Dostoyevski’nin aynı adlı eserinden sahneye uyarladığı ve yönettiği ilk tiyatro oyunu Öteki’nin sanatseverlerle buluşacağı ilk gün için geri sayım başladı. Duyurulduğu günden bu yana merakla beklenen Öteki, kadrosunda Cem Yiğit Üzümoğlu, Erdem Şenocak, Derya Karadaş ve Gökhan Yıkılkan’ı buluşturuyor.

Güçlü oyuncu kadrosunun yanısıra, Deniz Göktürk Kobanbay'ın sahne, Ahmet Sesigürgil'in ışık, Okan Kaya'nın ses tasarımını bir araya getiren oyun, Nisan Ceren Özerten’in yapımcılığında, Luz Yapım prodüksiyonuyla izleyici ile buluşacak.



12 Ocak’ta Maximum Uniq Hall’da prömiyerini yapacak olan, Dostoyevski’nin zamansız eserinden Emin Alper’in uyarladığı ve yönettiği oyunun afişi yayınlandı.

