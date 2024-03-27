Eski Bond'dan Aaron Taylor-Johnson'a onay geldi: Yetenekli ve karizmatik

Daniel Craig'in James Bond karakterine veda etmesinin ardından İngiliz oyuncu Aaron Taylor-Johnson'a teklif gittiği ortaya çıkmıştı. Bond karakterini canlandıran beşinci aktör Pierce Brosnan, oyuncudan övgü dolu sözlerle bahsetti.

Eski Bond'dan Aaron Taylor-Johnson'a onay geldi: Yetenekli ve karizmatik

Beşinci "" Daniel Craig'in ardından ikonik rolü kimin oynayacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Daha önce de adı gündeme gelen Aaron Taylor-Johnson'a Bond rolünün teklif edildiği açıklandı.

Oyuncunun teklifi kabul ettiğine dair söylentiler dolaşırken bir dönem "James Bond" filmlerinde rol alan Pierce Brosnan, oyuncudan övgüyle bahsetti. Brosnan, Taylor-Johnson hakkında şunları söyledi:

"Bond'u oynayacak beceriye, yeteneğe ve karizmaya sahip olduğunu düşünüyorum."

Eski Bond'dan Aaron Taylor-Johnson'a onay geldi: Yetenekli ve karizmatik - 1

1995 yılında Golden Eye filmiyle James Bond karakterini ilk kez canlandıran Pierce Brosnan son olarak 2002'de Die Another Day filminde rol aldı. Ardından Daniel Craig, ikonik rolü devraldı.

Eski Bond'dan Aaron Taylor-Johnson'a onay geldi: Yetenekli ve karizmatik - 2

Daniel Craig 16 sene boyunca, beş filmde Bond karakterini canlandırdı.
Taylor-Johnson rolü kabul ederse 26. Bond filminde rol almış olacak.

Oyuncu, Numero dergisine verdiği röportajda Bond karakterini oynamakla ilgili "İnanılmaz bir iltifat olarak kabul ediyorum" demişti.

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