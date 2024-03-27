Eski Bond'dan Aaron Taylor-Johnson'a onay geldi: Yetenekli ve karizmatik

Daniel Craig 16 sene boyunca, beş filmde Bond karakterini canlandırdı.

Taylor-Johnson rolü kabul ederse 26. Bond filminde rol almış olacak.



Oyuncu, Numero dergisine verdiği röportajda Bond karakterini oynamakla ilgili "İnanılmaz bir iltifat olarak kabul ediyorum" demişti.

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