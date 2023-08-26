Eskişehirli sanatçı atık ürünleri "ekolojik baskı"yla hayata döndürüyor

"ÖNEMLİ OLAN MİNİMUM SENTETİK İÇERMESİ"



Nagehan Sarımeşe, ekolojik baskı tekniğini öğrenmeye iklim krizini sorguladığı dönemde karar verdiğini söyledi.



Bir çiçekçide yaprakların atıldığını görmesinin kendisine ilham kaynağı olduğunu anlatan Sarımeşe, şöyle devam etti:



"Bu atıkların kostümlerde, kıyafetlerde ve aksesuarlarda kullanıldığını keşfetmek bana büyük cesaret verdi. Evimizde temas ettiğimiz her yüzeyde daha temiz, zararsız bir boya kullanmak mutluluk veriyor. Ayrıca yok olmakta olan bitkilerin imzasını görmek keyif yaşatıyor. Ekolojik baskıyı 3 yıldır hem eğitimlerde hem de hayatımda kullanarak dolu dolu yaşıyorum. Çalışmalarınızda elinizdeki bir gömleği veya kırlent kılıfı gibi her türlü malzemeyi kullanabilirsiniz. Önemli olan minimum sentetik içermesi çünkü genelde doğal materyaller üzerinde başarılı sonuçlar alıyoruz. Baskıda ise tüm atık yapraklardan yararlanabilirsiniz."



Sarımeşe, ürettiği ürünleri giydiğini, zaman zaman da internet üzerinden ve bazı sanat galerilerinde satışa sunduğunu dile getirdi.



Ekolojik baskı yapımına ilişkin bilgi veren Sarımeşe, öncelikle kumaşı 3 saat doğal tuzlarla "mordanlama" işlemine tabi tuttuğunu aktardı.



Hazırladığı kumaşın üzerine topladığı bitkileri ya da mutfak atıklarını istediği yerlere koyup oklavayla sarım işlemine geçtiğini kaydeden Sarımeşe, yaklaşık 1,5 saatlik ısıl işlemin ve soğumasının ardından açtığını belirtti.

Ekolojik baskının evlerde veya var olan bir ürünün yenilenmesinde kullanılabileceğini, kumaş olarak hazırlayıp farklı bir ürün de tasarlanabileceğini ifade eden Sarımeşe, "Evinizin her köşesinde ekolojik baskı ile elde ettiğiniz tasarımlar bulunabilir" dedi. NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun