Fethiye'de düzenlenecek olan Milyonfest iptal mi edildi?

Festivalin 4 gün boyunca sürmesi ve 16 sanatçının katılımı bekleniyordu. Ancak Fethiye Belediyesi'nin festivalle ilgili izin talebine Kaymakamlıktan ret kararı geldi.



Kaymakamlığın açıklamasında, festivalin yapılacağı İnlice Halk Plajı'nın koruma altında olduğu ve arkeolojik Sit Alanı içerisinde bulunduğu vurgulandı.



Ayrıca, festival alanına kurulacak çadır ve karavanların ekolojik dengeye zarar verebileceği de ifade edildi. Açıklamada Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü'nün de festivalin yapılma-masına dair görüş bildirdiği belirtildi.