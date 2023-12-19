Fındıkkıran Balesi'nin yılbaşı gösterisi hazırlığı sürüyor

Günümüzde eser, özellikle yeni yıl klasiği olarak dünyadaki bütün bale topluluklarının repertuvarında değişmez bir yer almakta ve sahnelendiği zamanlarda kapalı gişe olmakta.



İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin bu yıl sahneleyeceği Fındıkkıran Balesi'nin koreografisi Mehmet Balkan’a (M.Petipa – L.Ivanov’dan sonra) ait. İki perdelik eseri Lale Balkan sahneye koyuyor. Dekor tasarımının Tayfun Çebi, kostüm tasarımının Sevtaç Demirer, ışık tasarımının Taner Aydın ve video prodüksiyonun Ahmet Şeren tarafından gerçekleştirildiği Fındıkkıran, ocak ve şubat aylarında da sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.

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