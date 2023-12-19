Fındıkkıran Balesi'nin yılbaşı gösterisi hazırlığı sürüyor

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Rus besteci P. İ. Çaykovski’nin 1891 yılında bestelediği son eseri olan Fındıkkıran b-Balesi'nin prömiyerini 27 Aralık akşamı, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirecek.
Küçük Alman kız Clara Stahlbaum’un yeni yıl hediyesi olarak aldığı fındıkkıran oyuncağı ile ilgili rüyalarının konu edildiği büyü-masal tarzı bir yılbaşı klasiği Fındıkkıran, Alman yazar E. T. A. Hoffmann’ın 1816'da yazdığı ‘’Fındıkkıran ve Fareler Kralı’’ adlı öyküsünden uyarlandı. Ünlü Fransız yazar Alexandre Dumas (père), öyküyü bir masal havasına dönüştürerek, uyarlama ve çeviri şeklinde 1844'te yayımladı. Bu öykü üzerine P.İ. Çaykovski, Fransız asıllı ünlü koreograf Marius Petipa’nın hazırladığı detaylı libretto üzerine Fındıkkıran balesini besteledi ve dünya prömiyeri 18 Aralık 1892’de yapıldı.
Günümüzde eser, özellikle yeni yıl klasiği olarak dünyadaki bütün bale topluluklarının repertuvarında değişmez bir yer almakta ve sahnelendiği zamanlarda kapalı gişe olmakta.
İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin bu yıl sahneleyeceği Fındıkkıran Balesi'nin koreografisi Mehmet Balkan’a (M.Petipa – L.Ivanov’dan sonra) ait. İki perdelik eseri Lale Balkan sahneye koyuyor. Dekor tasarımının Tayfun Çebi, kostüm tasarımının Sevtaç Demirer, ışık tasarımının Taner Aydın ve video prodüksiyonun Ahmet Şeren tarafından gerçekleştirildiği Fındıkkıran, ocak ve şubat aylarında da sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.
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