Fitzgerald'ın klasikleşmiş eseri "Muhteşem Gatsby" bale formatıyla ilk kez sahnelenecek

KAPALI GİŞE SAHNELENECEK



Eserin koreograflarından Volkan Ersoy, eserin Türkiye'de ilk kez sahneye taşınacağını söyledi.

Bale uyarlamasının sanatsal altyapı hazırlıklarının yaklaşık 1,5 yıl sürdüğünü aktaran Ersoy, "George Gershwin'in harika caz altyapılı müziklerinin üzerine Fitzgerald'ın ünlü romanını birleştirdik. Muhteşem Gatsby, çok nefis bir kolajla sahnede olacak. Eserin, kostümleri ve dekorlarıyla izleyenlere çok keyifli dakikalar yaşatacağına inanıyoruz. Mersinli sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştık. Biletlerimiz hemen tükendi. Sezon içerisinde bu çok keyifli eseri sanatseverlerimizle buluşturmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

