Fransa'da 150 milyon yıllık dinozor iskeleti açık artırmayla satılacak

Daha önce Drouot Müzayede Evi'nde 2022'de Zephyr isimli 150 milyon yıllık dinozorun iskeleti yaklaşık 673 bin avroya ve 2021'de ise Big John isimli 66 milyon yıllık dinozor yaklaşık 6,6 milyon avroya satıldı.​​​​​​​​​​​​​​

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