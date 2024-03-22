Furiosa dünya prömiyerini Cannes Film Festivali'nde yapacak

Mad Max: Fury Road efsanesine bir yenisi daha ekleniyor. Furiosa'nın gençliğini anlatacak olan Furiosa: Bir Mad Max Destanı, dünya prömiyerini Cannes'da yapacak.

George Miller’ın yine yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Charlize Theron'ın gençliğini Anya Taylor-Joy canlandırıyor.Film, 22 Mayıs'ta Fransa'da, 24 Mayıs'ta ise ABD'de vizyona girecek.

Mad Max: Fury Road filmi 9 yıl önce Cannes'da gösterilmişti.