Furiosa dünya prömiyerini Cannes Film Festivali'nde yapacak

Mad Max: Fury Road efsanesine bir yenisi daha ekleniyor. Furiosa'nın gençliğini anlatacak olan Furiosa: Bir Mad Max Destanı, dünya prömiyerini Cannes'da yapacak.
George Miller’ın yine yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Charlize Theron'ın gençliğini Anya Taylor-Joy canlandırıyor.Film, 22 Mayıs'ta Fransa'da, 24 Mayıs'ta ise ABD'de vizyona girecek.
Mad Max: Fury Road filmi 9 yıl önce Cannes'da gösterilmişti.
Barbie yönetmeni Greta Gerwig'in jüri başkanı olacağı festival, 17-25 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek.
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