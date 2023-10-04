Gizemli sokak sanatçısı Banksy'nin kimliğinin ortaya çıktığı iddia edildi

Gizemli sokak sanatçısı Banksy'nin kimliğine dair yeni bilgiler ortaya çıktı. Kimliğini gizli tutan sanatçının Bristollu 53 yaşındaki Robin Gunningham olduğu iddia edildi.

Daily Mail gazetesi, İngiltere’de görülen davada hakaret suçlaması yöneltilen Banksy’nin Robin Gunningham olduğunu ve kurucusu olduğu “Haşere Kontrol Anonim Şirketi” adlı şirket ile eserlerini sattığını iddia etti.