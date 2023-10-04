Gizemli sokak sanatçısı Banksy'nin kimliğinin ortaya çıktığı iddia edildi

Dünya meselelerine güçlü göndermeler yapan sanat eserleri ile tanınan ve gerçek kimliği bilinmeyen Banksy'in kim olduğu ortaya çıktı.

Gizemli sokak sanatçısı Banksy'nin kimliğinin ortaya çıktığı iddia edildi

Gizemli sokak sanatçısı Banksy'nin kimliğine dair yeni bilgiler ortaya çıktı. Kimliğini gizli tutan sanatçının Bristollu 53 yaşındaki Robin Gunningham olduğu iddia edildi.

Daily Mail gazetesi, İngiltere’de görülen davada hakaret suçlaması yöneltilen Banksy’nin Robin Gunningham olduğunu ve kurucusu olduğu “Haşere Kontrol Anonim Şirketi” adlı şirket ile eserlerini sattığını iddia etti.

Gizemli sokak sanatçısı Banksy'nin kimliğinin ortaya çıktığı iddia edildi - 1 Daily Mail

"Banksy'nin kimliğini tespit etmeye ne kadar yaklaşılabilirse o kadar yaklaştık" ifadesinde bulunan Daily Mail gazetesi 4 yıl önce Jamaika'da çekilmiş mavi tişörtlü bir adamın fotoğrafından yola çıktıklarını söyledi.

Gizemli sokak sanatçısı Banksy'nin kimliğinin ortaya çıktığı iddia edildi - 2

Fotoğraftaki kişinin, yanında sprey boya bulunması sebebiyle Banksy olabileceğine dikkat çekildi.

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