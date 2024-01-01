Gözyaşım Filistin oyunu duygulandırdı

Kocaeli Çayırova Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen "Gözyaşım Filistin" isimli tiyatro oyunu duygu dolu anlara sahne oldu. Çayırova Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde sahnelenen Gözyaşım Filistin oyununu Çayırova Belediye Başkan Yardımcısı Sadettin Arıkboğa da izledi.

Filistin’deki Al Farra ailesinin dramını konu alan oyunu izleyen tiyatroseverler gözyaşlarına hakim olamadı. Duygu dolu sahneleriyle, Çayırovalıları derinden etkileyen oyunun sonunda, başrol oyuncuları Filistin ve Türk Bayrağı açarken, Çayırova Belediye Başkan Yardımcısı Sadettin Arıkboğa, oyunun yönetmenine çiçek takdim etti.

Ayrıca Çayırova Belediyesi, dikkat çeken çalışmayla büyük bir farkındalık oluşturdu. Oyunun sahnelendiği Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’ndeki salonun koltuklarına, insanlık dışı saldırılarda katledilen çocukların isimleri ve yaşlarının yer aldığı kartlar yer aldı.

