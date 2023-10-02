Haluk Bilginer, Angelina Jolie ile başrolde oynayacak

Aristotle Onassis, suikast sonucu öldürülen John F. Kenndy'nin eşi Jackie Kennedy ile evlenmek için Maria Callas'tan ayrılır. Callas, bu ihanetten sonra önce İtalya'ya, ardından Fransa'ya taşındı. Maria Callas, 1977'de 52 yaşındayken kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.