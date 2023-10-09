Haluk Bilginer ile Angelina Jolie başrolde: Maria filminden ilk kareler

"MARIA'NIN PRODÜKSİYONUNA BAŞLAMAKTAN İNANILMAZ HEYECAN DUYUYORUM"

Filmin yönetmeni Pablo Larrain ise "Maria'nın prodüksiyonuna başlamaktan inanılmaz heyecan duyuyorum ; bu filmin, Steven Knight'ın muhteşem senaryosu ve tüm oyuncu kadrosunun ve ekibin çalışması sayesinde Maria Callas'ın olağanüstü hayatını ve eserlerini dünyanın her yerindeki izleyicilere getireceğini umuyorum ve özellikle Angelina'nın muhteşem çalışması ve olağanüstü hazırlığı" ifadelerini kullandı.