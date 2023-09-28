Harry Potter filmlerinde Dumbledore'u canlandıran Michael Gambon hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü Harry Potter serisinde Albus Dumbledore karakterine hayat veren İrlandalı oyuncu Michael Gambon 82 yaşında hayatını kaybetti.

Harry Potter filmlerinde Dumbledore'u canlandıran Michael Gambon hayatını kaybetti

İngiliz yazar J. K. Rowling'in kaleme aldığı fantastik romanlardan sinemaya uyarlanan Harry Potter serisinde Albus Dumbledore'u canalndıran Michael Gambon yaşamını yitirdi. 82 yaşında hayatını kaybeden İrlandalı oyuncunun vefat haberini ailesi duyurdu.

Harry Potter filmlerinde Dumbledore'u canlandıran Michael Gambon hayatını kaybetti - 1

Sekiz Harry Potter filminin altısında rol alan "Sir" ünvanlı oyuncu, 50 yıllık kariyeri boyunca birçok film, dizi ve tiyatro oyununda yer aldı. Oyuncunun 4 BAFTA ödülü bulunuyor.

Oyuncu, Harry Potter serisine üçüncü filmde dahil oldu. İlk iki filmde Dumbledore karakterini Richard Harris canlandırmıştı.

Harry Potter filmlerinde Dumbledore'u canlandıran Michael Gambon hayatını kaybetti - 2

Kariyerine Londra'daki Royal National Theatre'da başlayan ve Shakespeare oyunlarında rol alan oyuncu, 1998 yılında Kraliçe II. Elizabeth tarafından "Sir" ünvanına layık görüldü.

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