Harry Potter serisinin ilk üç filmi 8 Eylül'de tekrar vizyona girecek

J. K. Rowling'in yedi kitaptan oluşan Harry Potter serisi hem kitapları hem de filmleriyle dünyada büyük bir fenoman haline gelmeyi başardı. Başrollerini Daniel Radcliffe, Emma Watson ve Rupert Grint'in paylaştığı seri yeniden vizyona girecek.

Serinin ilk üç filmi 8 Eylül'de seçili salonlarda vizyona giriyor. "Harry Potter ve Felsefe Taşı", "Harry Potter ve Sırlar Odası" ve "Harry Potter ve Azkaban Tutsağı" yıllar sonra yine sinema salonlarında gösterilecek.



HARRY POTTER SERİLERİ VE ÇIKIŞ TARİHLERİ



Harry Potter ve Felsefe Taşı - 16 Kasım 2001

Harry Potter ve Sırlar Odası - 15 Kasım 2002

Harry Potter ve Azkaban Tutsağı - 18 Eylül 2004

Harry Potter ve Ateş Kadehi - 31 Ağustos 2005

Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı - 27 Temmuz 2007

Harry Potter ve Melez Prens - 15 Temmuz 2009

Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 1 - 17 Kasım 2010

Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 2 - 13 Temmuz 2011