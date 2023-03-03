Hataylı heykeltıraş depremde az hasar gören Fatih Sultan Mehmet'in heykelini bitirmeye çalışıyor

Depremin ardından bu zararı onarmak için çalışmalara başladığını aktaran Üstündağ, şöyle devam etti:



"Yaklaşık 2 seneden beri bunun üzerinde çalışıyorum. Tamamen bitti diyebiliriz. Sadece montajları kaldı. Depremde sadece Akşemseddin hocamız az bir şey oynadı. Depremden önce finaldeydik zaten. Depremde kazasız belasız ayakta kalmayı başardık. Şu an bitme aşamasında, üstelik bu acı şeylerin üzerine bizim tekrar ayakta olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. 'Biz yıkılmadık ayaktayız' diyoruz. Konstantinopolis'i İstanbul yaptık. 'İstanbul gene biz de ve ayaktayız' diyoruz. Dünyaya bunu hatırlatmak istiyoruz. Yakında da inşallah tamamen bitecek. Bunun yerinin neresi olacağına hep beraber karar vereceğiz. Nereye takdim edileceği, nereye asılacağı..."



Üstündağ, Belen ilçesinin girişinde bulunan ve depremde hasar görmeyen dev Türk bayraklı el heykelinde uyguladığı yöntemle bu kabartmayı yaptığını dile getirdi.

Yaptığı heykelin benzersiz olduğunu vurgulayan Üstündağ, "Böyle bir çalışma daha Türkiye'de yapılmadı. Bu konuda sanıyorum öncelik bizde. Dünyada da tek, çünkü bizden başka kimse İstanbul'un fethini bizim gibi düşünemez. Tıpkı bir anıtsal çalışmanın nasıl olması gerektiğinin ciddiyetiyle yapıldı. Kendi türünde Türkiye'de de dünyada da tek şu an" ifadelerini kullandı.