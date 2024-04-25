Hatice Kübra Tongar kimdir? (Yazar Hatice Kübra Tongar'ın özgeçmişi)

Hatice Kübra Tongar 15 Kasım 1984 tarihinde dünyaya geldi. Lisans eğitimlerini Psikoloji, Sosyoloji ve Çocuk Gelişimi alanlarında sürdüren Tongar, Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi’nde Aile Danışmanlığı teorik, pratik ve süpervizyon eğitimini okul ikincisi olarak tamamlayarak "Aile Danışman"unvanını aldı. Arel Üniversitesi’nde Psikoloji (Yüksek Onur Derecesi), Üsküdar Üniversitesi’nde Çocuk Gelişimi (Yüksek Onur Derecesi) alanında yüksek lisans yaptı. Nörobilim alanında Doktora eğitimini sürdürmektedir.



Yazı yazmak, ilkokul yıllarında başlayan kompozisyonlarla birlikte hayatında hep oldu. Makaleleri çeşitli dergilerde yayımlandı. Gazetelerde haftalık köşe yazarlığı yaptı. Çocuğa dair birçok projenin metin yazarlığını yürüttü. Ulusal radyo ve televizyon kanallarında çocuk ve aile eğitimine dair programlar hazırlayıp sundu.



Bağırmayan Anneler kitabının yazarı olan Tongar, Türkiye’nin dört bir yanında aile eğitim seminerleri veriyor.