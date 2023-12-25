Hayao Miyazaki'nin "Çocuk ve Balıkçıl" filmi AKM'de gösterilecek

Japon manga ve anime sanatçısı Hayao Miyazaki'nin torununa ithaf ettiği son filmi "Çocuk ve Balıkçıl", AKM Yeşilçam Sineması'nda bugünden itibaren 31 Aralık'a kadar izleyicilerin beğenisine sunulacak.



Miyazaki'nin 10 yıl aradan sonra sinemaya döndüğü film, İkinci Dünya Savaşı sırasında annesini bir yangında kaybeden Mahito isimli bir çocuğun yas sürecine odaklanıyor.



Toronto Film Festivali'nin açılış filmi olarak gösterilen yapım, 7 yılda tamamlandı ve filmin tamamı 60 kişilik bir ekip tarafından elle çizildi.



Film bugün, 26, 27 ve 29 Aralık'ta 16.45 ile 19.00'da, 28 ve 31 Aralık'ta ise 16.45'te izlenebilecek.

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