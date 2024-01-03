Hisarcık’taki tarihi Roma hamamının hali içler acısı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesine bağlı Sefaköy’de Romalılar döneminde kayalar oyularak yapılan Kont Drakula’ın cüzzam hastalığından şifa bulduğu rivayet edilen, cilt hastalıkları, romatizma, nevralji, kireçlenme, mide, bağırsak ve böbrek hastalıklarına iyi geldiği bilinen tarihi hamam kaderine terk edilmiş durumda.
Tarihi hamamın bir an önce aslına uygun restore edilmesini isteyen yöre halkı, ”Yetkililerin Roma dönemine ait tarihi hamamın içler acısı halini görmelerini ve tarihi değerlerin gün yüzüne çıkarılması açısından proje hazırlanmasını bekliyoruz” dedi.
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