Hollywood grevi Venedik Film Festivali'ni de etkiledi

"La La Land" filminin ödüllü yönetmeni Damien Chazelle'in jüri başkanlığı yapacağı Venedik Film Festivali 30 Ağustos ve 9 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. "Call Me Your Name", "Suspiria ve "Bones and All" filmlerinin ödüllü yönetmeni Luca Guadagnino imzalı "Challengers" filminin festivalin açılışını yapacağı duyurulmuştu.
Hollywood'da hem senaristlerin hem de oyuncuların aynı anda grevde olması nedeniyle film, festival programından çıkarıldı.
Festivalin açılış filmi Edoardo De Angelis imzalı "Comandante" olacak.
HOLLYWOOD'DA GREV
Hollywood, büyük bir grev dalgasıyla çalkalanıyor. 63 yıl sonra ilk kez Hollywood'da hem senaristler hem de oyuncular aynı anda grevde. Yüzlerce oyuncu ve yazar, maaş ve yapay zekaya karşı iş güvencesi konusunda yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalması üzerine ellerinde pankartlarla sokağa döküldü.
Hollywood oyuncularını temsil eden Beyaz Perde Aktörleri Derneği ve Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları birliği (SAG-AFTRA) üyelerinin film prömiyerlerine katılması, yer aldıkları yapımlar için röportaj vermesi, ödül törenlerine girmesi, film festivallerine katılması ve sosyal medyada filmlerinin reklamını yapması yasak.
Filmin başrol oyuncuları Zendaya, Josh O’Connor ve Mike Faist bu kurallar kapsamında festivale katılamayacak.
"Challengers" filminin 2024 yılında izleyiciyle buluşacağı bildirildi.
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GEÇTİĞİMİZ YIL ÖDÜL KAZANDI
"Bones and All filminde insan eti yiyen iki aşığın hikayesini ele alan İtalyan yönetmen Luca Guadagnino, geçtiğimiz yıl Venedik Film Festivali'nde En İyi Yönetmen ödülünün sahibi oldu.
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