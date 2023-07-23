Hollywood grevi Venedik Film Festivali'ni de etkiledi

HOLLYWOOD'DA GREV

Hollywood, büyük bir grev dalgasıyla çalkalanıyor. 63 yıl sonra ilk kez Hollywood'da hem senaristler hem de oyuncular aynı anda grevde. Yüzlerce oyuncu ve yazar, maaş ve yapay zekaya karşı iş güvencesi konusunda yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalması üzerine ellerinde pankartlarla sokağa döküldü.

Hollywood oyuncularını temsil eden Beyaz Perde Aktörleri Derneği ve Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları birliği (SAG-AFTRA) üyelerinin film prömiyerlerine katılması, yer aldıkları yapımlar için röportaj vermesi, ödül törenlerine girmesi, film festivallerine katılması ve sosyal medyada filmlerinin reklamını yapması yasak.

Filmin başrol oyuncuları Zendaya, Josh O’Connor ve Mike Faist bu kurallar kapsamında festivale katılamayacak.



"Challengers" filminin 2024 yılında izleyiciyle buluşacağı bildirildi.



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GEÇTİĞİMİZ YIL ÖDÜL KAZANDI



"Bones and All filminde insan eti yiyen iki aşığın hikayesini ele alan İtalyan yönetmen Luca Guadagnino, geçtiğimiz yıl Venedik Film Festivali'nde En İyi Yönetmen ödülünün sahibi oldu.