Hollywood grevi Venedik Film Festivali'ni de etkiledi

"La La Land" filminin ödüllü yönetmeni Damien Chazelle'in jüri başkanlığı yapacağı Venedik Film Festivali 30 Ağustos ve 9 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. "Call Me Your Name", "Suspiria ve "Bones and All" filmlerinin ödüllü yönetmeni Luca Guadagnino imzalı "Challengers" filminin festivalin açılışını yapacağı duyurulmuştu.



Hollywood'da hem senaristlerin hem de oyuncuların aynı anda grevde olması nedeniyle film, festival programından çıkarıldı.

Festivalin açılış filmi Edoardo De Angelis imzalı "Comandante" olacak.