Zendaya'nın başrolde olduğu Luca Guadagnino imzalı "Challengers" filminin fragmanı yayınlandı
"Call Me Your Name", "Suspiria ve "Bones and All" filmlerinin ödüllü yönetmeni Luca Guadagnino'nun yeni filmi "Challengers"tan ilk fragman yayınlandı. Başrollerinde Zendaya, Josh O'Connor ve Mile Faist'in yer aldığı film, tenis turnuvasında şampiyon olmak için yarışan üç tenis oyuncunun hikayesini konu alıyor. Film 15 Eylül'de sinemalarda.
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