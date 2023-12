Hollywood yıldızlarından yeni yabancı diziler! (2024 yılında hangi diziler izleyicilerle buluşacak?)

MASTERS OF THE AIR



26 Ocak, Apple TV+



Donald Miller'ın 2007 tarihli "Masters of the Air: America's Bomber Boys Who Fought the Air War Against Nazi Germany" adlı kitabına dayanan bu savaş draması, 2. Dünya Savaşı sırasında ABD Ordusu Hava Kuvvetleri'nin 100. Bomba Grubu'nun izini sürüyor.



Band of Brothers'a eşlik eden mini dizi, yapımcıları Tom Hanks ve Steven Spielberg'in bir başka İkinci Dünya Savaşı hikayesini anlatıyor.

TANITIM VİDEOSU: