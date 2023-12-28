Hollywood yıldızlarından yeni yabancı diziler! (2024 yılında hangi diziler izleyicilerle buluşacak?)

DEATH AND OTHER DETAILS



16 Ocak, Hulu



Yanlış zamanda yanlış yerde bulunan Imogene Scott kilitli odada gerçekleşen cinayetin baş şüphelisi haline gelir.



Söz konusu oda görkemli, restore edilmiş bir Akdeniz okyanus gemisinde yer almaktadır.



Ancak masumiyetini kanıtlamak ve suçu çözmek için Imogene'nin nefret ettiği, dünyanın en iyi dedektifi Rufus Coteworth ile iş birliği yapması gerekir.



GRISELDA



25 Ocak, Netflix



Narcos'un yapımcıları tarafından yapılan bu suç draması, Kolombiyalı uyuşturucu baronu Griselda Blanco'nun hayat hikayesini anlatıyor. Griselda Blanco dizide "mucit, anne ve katil" olarak dramatize edilmiş olsa da gerçek hayatta çok daha vahşi biriydi.



Griselda, kocasını vurup öldürdüğü Medellin'i devasa, kanlı bir kokain imparatorluğu kurduğu Miami'ye kadar takip ediyor.



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