Hollywood yıldızlarından yeni yabancı diziler! (2024 yılında hangi diziler izleyicilerle buluşacak?)

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte 2024 yılında izleyici ile buluşacak yapımlar merak konusu. Televizyon dünyasının en çok merak edilen yeni dizileri 2024'te ekranlara gelecek. İşte o diziler...
THE BROTHERS SUN
4 Ocak, Netflix
Bruce Kaliforniya'da yaşayan sıradan bir adam ya da en azından öyle olmak istiyor. Ancak bu umut, kardeşi Charles'ın Taipei'den aniden gelişiyle suya düşer.
Charles, babalarının Tayvanlı bir çetenin elebaşı olduğuna ve anneleri Eileen'in bu hayattan kaçmak için ABD'ye taşındığına dair şok edici iddiaları da beraberinde getirir. Acımasız gangsterlerin Charles'ı takip ettiği ve Sun ailesinin peşinde olduğu ortaya çıkar.
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ECHO
10 Ocak, Disney+ ve Hulu
Maya Lopez veya Echo 2021 mini dizisi "Hawkeye" ile Marvel sinematik evrenine girdi. Daha sonra, suç lordu Wilson Fisk veya Kingpin'in altında çalışan "Tracksuit Mafia" suç çetesinin başı oldu.
Artık sağır olan Echo, memleketi Oklahoma'ya geri dönüyor. Babasının ölümünden sorumlu olan üvey amcası Kingpin'i de içeren geçmişiyle hesaplaşıyor ve Kızılderili kökleriyle yeniden bağlantı kuruyor.
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MONSIEUR SPADE
14 Ocak, AMC
Dashiell Hammett'in 1930 tarihli The Maltese Falcon adlı romanından uyarlanan Mansieur Spade, The Maltese Falcon'un kaldığı yerden devam ediyor.
Özel dedektif Sam Spade, Fransa'nın güneyindeki huzur dolu emekliliğinden yerel bir manastırda yarım düzine rahibenin vahşice öldürülmesini araştırmak üzere sürüklenir.
Öyle görünüyor ki ölümleri herkesin peşinde olduğu, büyük güçlere sahip olduğuna inanılan bir çocukla gizemli bir şekilde bağlantılı.
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DEATH AND OTHER DETAILS
16 Ocak, Hulu
Yanlış zamanda yanlış yerde bulunan Imogene Scott kilitli odada gerçekleşen cinayetin baş şüphelisi haline gelir.
Söz konusu oda görkemli, restore edilmiş bir Akdeniz okyanus gemisinde yer almaktadır.
Ancak masumiyetini kanıtlamak ve suçu çözmek için Imogene'nin nefret ettiği, dünyanın en iyi dedektifi Rufus Coteworth ile iş birliği yapması gerekir.
GRISELDA
25 Ocak, Netflix
Narcos'un yapımcıları tarafından yapılan bu suç draması, Kolombiyalı uyuşturucu baronu Griselda Blanco'nun hayat hikayesini anlatıyor. Griselda Blanco dizide "mucit, anne ve katil" olarak dramatize edilmiş olsa da gerçek hayatta çok daha vahşi biriydi.
Griselda, kocasını vurup öldürdüğü Medellin'i devasa, kanlı bir kokain imparatorluğu kurduğu Miami'ye kadar takip ediyor.
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MASTERS OF THE AIR
26 Ocak, Apple TV+
Donald Miller'ın 2007 tarihli "Masters of the Air: America's Bomber Boys Who Fought the Air War Against Nazi Germany" adlı kitabına dayanan bu savaş draması, 2. Dünya Savaşı sırasında ABD Ordusu Hava Kuvvetleri'nin 100. Bomba Grubu'nun izini sürüyor.
Band of Brothers'a eşlik eden mini dizi, yapımcıları Tom Hanks ve Steven Spielberg'in bir başka İkinci Dünya Savaşı hikayesini anlatıyor.
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EXPATS
26 Ocak, Prime Video
Janice YK Lee'nin 2016 tarihli romanı The Expatriates'e dayanan ve Lulu Wang tarafından yaratılan bu drama Hong Kong'da yaşayanların karmaşık, birbirine bağlı hayatlarını konu alıyor.
Amerikalı mimar Margaret, Koreli Amerikalı üniversite mezunu Mercy ve çaresizce bir bebek isteyen İngiliz göçmen Hilary, hem güçlü hem de zorunlu olarak geçici dostluklarla birbirine tutunuyor.
Yetişkinlik hayatındaki iniş çıkışlar, evlilik, ebeveynlik, kariyer ve kayıp üzerine bir anlatı.
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GENIUS: MLK/X
1 Şubat, National Geographic
2 Şubat, Disney+ ve Hulu
National Geographic'in biyografik antoloji serisi Genius'ta şimdiye kadar Albert Einstein, Pablo Picasso ve Aretha Franklin yer aldı.
Şimdi dördüncü sezonu olan MLK/X , iki tarihi figürü karşılaştıran ilk sezon olacak: Martin Luther King Jr. ve Malcolm X.
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MR. & MRS. SMITH
2 Şubat, Prime Video
Mr. & MRs. Smith'in bu dizi versiyonu, Brad Pitt ve Angel'n Jolie'nin oynadığı 2005 yapımı aksiyon-komedi filminin baş karakterlerine dayanıyor.
Evlilikleri, her ikisinin de çalıştığı gizemli casus teşkilatı tarafından sahnelenen bir oyun.
Peki yüksek riskli görevlerin baskısı altında bu oyunu sürdürebilecekler mi? Sahte duygular gerçeğe dönüşürse ne olur?
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THE NEW LOOK
14 Şubat, Apple TV+
İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilerin Paris'i işgalinin ardından moda tasarımcısı Christian Dior, yeni moda koleksiyonu "Yeni Görünüm"ü piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
Ancak Dior'un yıldızı yükselirken Coco Chanel zayıflama riskiyle karşı karşıya.
Yıldızlarla dolu bir kadro modern modanın başlangıcını konu alan tarihi bir dramayı anlatıyor.
AVATAR: THE LAST AIRBENDER
22 Şubat, Netflix
Sevilen animasyon dizisi canlı aksiyonla yeniden çekiliyor ve film versiyonuna yeni bir bakış açısı getirilmesi bekleniyor.
Güney Su Kabilesi'nden kardeşler Katara ve Sokka, son yüz yıldır bulunduğu buzun içinde donmuş 12 yaşındaki hava bükücü Ang'ı keşfederler.
Onu diriltirler ve üçlü (ve Ang'ın sevgili gök bizonu Appa), Ang'ın dört elementin de efendisi olan Avatar olmasına yardım etmek için bir göreve çıkar.
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SHOGUN
27 Şubat, FX ve Hulu
James Clavell'in 1975 tarihli aynı adlı romanından uyarlanan Shōgun, feodal Japonya'da geçen bir dönem draması.
Lord Toranaga, kurnaz ve güçlü ama etrafı düşmanlarla çevrili bir feodal lord olan bir "daimyo".
Kendisi, Japonya'da gemisi kaza geçiren İngiliz denizci John Blackthorne ile tanışarak tamamen yabancı bir kültürle karşı karşıya geliyor.
Ve Leydi Mariko, kanıtlayacak çok şeyi olan gizemli bir kadın samuray olarak mücadeleye katılıyor.
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APPLES NEVER FALL
Mart, Peacock
Big Little Lies ve Nine Perfect Strangers kitaplarının da yazarı olan Liane Moriarty'nin 2021'de çıkan kitabı Apple Never Falls'tan uyarlanan dizi, Delany ailesinin gizemini ele alıyor.
Joy ve Stan ile dört yetişkin çocukları Amy, Troy, Logan ve Brooke ebeveynleri tenis akademilerini sattıktan sonra birlikte vakit geçirebilmeyi umuyor.
Ancak yaralı bir genç kadının kapılarına gelmesiyle "altın ailenin" sırları su yüzüne çıkmaya başlıyor.
PALM ROYALE
20 Mart, Apple TV+
1969 dönemi draması ve komedi. Dizi Amerika'nın yüksek sosyetesinin en "özel, modaya uygun ve güvenilmez" yeri olarak ilan edilen Palm Springs'te geçiyor.
Juliet McDaniel'in 2018 tarihli romanı Mr. & Mrs. American Pie'dan uyarlanan Palm Royale'de, hırslı bir kadın olan Maxime Simmons, hiçbir şeye sahip değil, ancak yükselen zirveye doğru çabalıyor.
3 BODY PROBLEM
21 Mart, Netflix
Bu hikayede söz konusu üç cisim güneşe benzeyen üç yıldız, yani tahmin edebileceğiniz gibi uzaylı uygarlıkları.
Liu Cixin'in 2008 yılında çıkan aynı isimli bilimkurgu romanından uyarlanan 3 Body Problem'de astrofizikçi Ye Wenjie, 60'lı yıllarda günümüz bilim insanları için büyük dalgalanma etkilerine neden olacak bir karar verir.
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FALLOUT
12 Nisan, Prime Video
Aynı isimli "rol yapma" video oyunu serisine dayanan Fallout , alternatif bir tarihte geçiyor.
Bu dünyada, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra nükleer teknoloji, büyük bir nükleer savaş Çorak Toprak'ı veya Mahzenlerin dışındaki herhangi bir şeyi yaratana kadar gelişmeye devam etti.
Şimdi, 200 yıl sonra Lucy, savaştan sağ kalanların çoğaldığı bu güvenli yer altı sığınaklarından dışarıdaki tuhaf, acımasız, retrofütüristik gerçekliklere doğru yola çıkıyor.
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THE REGIME
Bahar, HBO
Kate Winslet başka bir benzersiz aksanla geri dönüyor. Kate Winslet bu kez sorumlu şansölye olduğu kurgusal bir Orta Avrupa otokrasisine üye.
Bu keskin siyasi hiciv, çatlakların boy gösterdiği ve yıkılmaya başlayan çağdaş Avrupa rejiminin sarayında bir yılı anlatıyor.
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FRANKLIN
Apple TV+
Stacy Schiff'in 2005 tarihli "A Great Improvisation: Franklin, France, and the Birth of America" adlı kitabına dayanan Franklin, kurucu babanın Fransa'daki 8 yıllık misyonunu anlatıyor.
PARISH
AMC
BBC One dizisi The Driver'dan uyarlanan Parish'te Giancarlo Esposito, alışılmadık bir yolcuyu aldıktan sonra hayatı keskin bir dönüş yapan taksi şoförü Garcián "Gray" Parish'i canlandırıyor.
Gray'in karanlık bir geçmişi var ancak geçmişinin çok geride kaldığını düşünüyor. Oğlunun ani ve vahşice öldürülmesi, eski alışkanlıklarını yeniden uyandırıyor.
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THE PENGUIN
Max
Bob Kane ve Bill Finger'ın DC için yarattığı karakterlere dayanan The Penguin, klasik bir kötü adamı ele alıyor.
Colin Farell, 2022 yapımı The Batman'den sonra Oswald "Oz" Cobblepot, diğer adıyla The Penguin rolünü yeniden canlandırıyor.
Penguin, The Riddler tarafından öldürülen Carmine Falcone'ye baş teğmen olarak hizmet etmiş bir suç lordu.
Şimdi The Penguin, Gotham City üzerinde güç sahibi olmak için Falcone'un kızı Sofia ile rekabet ediyor.
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2024'TE YENİ SEZONUYLA DÖNEN DİZİLER
TRUE DETECTIVE: NIGHT COUNTRY, 4. SEZON
14 Ocak, Max
Araştırmacı Jodie Foster geri döndü. 1991 yapımı Kuzuların Sessizliği'nde FBI stajyeri Clarice Starling'i canlandırdıktan sonra, şimdi antoloji suç draması True Detective'in dördüncü sezonunda dedektif Liz Danvers'ı canlandırıyor.
“Night Country ”, karanlığın 24 saat sürdüğü kış aylarında Alaska'nın kurgusal Ennis kasabasını ifade ediyor.
Dedektif Liz Danvers, kelimenin tam anlamıyla buz üzerinde bir yığın cesetle sonuçlanan bir dizi kaybolma olayını çözmek için eski ortağı Evangeline Navarro ile gönülsüzce yeniden bir araya gelir.
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BRIDGERTON, 3. SEZON
16 Mayıs, 1. Kısım
13 Haziran, 2. Kısım
Netflix
Julia Quinn'in Bridgerton serisinin dördüncü romanı Romancing Mister Bridgerton'dan uyarlanan bu büyük başarının üçüncü sezonu, Penelope Featherington) ve Colin Bridgerton arasında filizlenen arkadaşlıktan romantizme odaklanacak.
Son derece popüler bir skandal gazetesinin gizemli yazarı Lady Whistledown'un baştan çıkarıcı alt senaryosu da var.
Unutmayın, 2. Sezonun sonunda Penelope'nin en iyi arkadaşı ve Colin'in kız kardeşi Eloise Bridgerton, Penelope'nin Whistledown olduğunu fark etmişti.
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HOUSE OF THE DRAGON, 2. SEZON
Yaz, HBO
Rhaenyra Targaryen ve Alicent Hightower savaşta. Game of Thrones'tan yaklaşık 200 yıl önce geçen ve George RR Martin'in Fire & Blood adlı kitabına dayanan bu dizide Targaryen Hanesi parçalandı.
Kral Viserys Targaryen öldü ve onun yerine kızı Rhaenyra'nın geçmesi bekleniyor.
Ancak ölüm döşeğindeyken, karısı Alicent'in oğulları Aegon'un varis olması gerektiğine inandığı bir kehanetin bir kısmını mırıldandı.
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THE BEAR, 3. SEZON
FX ve Hulu
Bu çılgın, kaotik ve güzel dizinin 3. sezonu onaylandı ve çekimler bu kış başlıyor.
2. Sezonda Carmy ve Sydney, aileleri ve arkadaşlarından oluşan özel bir ekiple birlikte yeni restoranları The Bear'ı yaratmak ve açmak için zamana karşı yarıştı.
Finalde Carmy yanlışlıkla kendini buzdolabına kilitlemiş olabilir ama açılış gecesi Richie, Natalie ve Marcus sayesinde iyi geçti.
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