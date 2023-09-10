İdlibli grafiti sanatçısı Aziz Esmer'den Fas halkına dayanışma mesajı

FAS'TA 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM



Fas'ın Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesinde 8 Eylül'de yerel saatle 23.10'da 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremin, başta başkent Rabat olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilediği bildirilmişti. Fas İçişleri Bakanlığı, depremde şu ana kadar 2 bin 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 59 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

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