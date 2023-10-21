2. Dünya Savaşı'nda çalınan tablo Almanya'ya iade edildi

Avusturyalı ressam Johann Franz Nepomuk Lauterer'in "İtalyan Manzarası" adlı 18. yüzyıla ait tablosu, FBI tarafından Şikago'daki Almanya Konsolosluğu'na götürüldü.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; Şikago'da yaşayan ve kimliği paylaşılmayan bir kişinin, çalıntı sanat eserlerinin takibini yapan şirketle iletişime geçmiş.



"SAVAŞTAN DÖNERKEN TABLOYU YANINDA GETİRDİ"

Şirketin kurucusu Christopher Marinello, söz konusu kişinin tablo karşılığında para istediğini reddettiğini ve II. Dünya Savaşı'nda çatışmalara katılan amcasının savaştan dönerken tabloyu yanında getirdiğini söylediğini belirtti.



Firma sahibi, daha sonra FBI'ın ve avukatların da devreye girmesiyle tablonun herhangi bir para ödenmeden geri alındığını ifade etti.



MÜNİH'TE SERGİLENECEK

İki tabloluk bir yapıtın parçasını oluşturan resim, Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Münih şehrinde yer alan bir müzede sergilenecek.



Müzenin baş küratörü Bernd Ebert, tabloların II. Dünya Savaşı'ndan beri ilk kez birlikte sergileneceğini söyleyerek, "Bu bizim için çok heyecan verici" dedi.