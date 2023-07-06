İntihar teşebbüsünde bulunan Disney yıldızı Coco Lee hayatını kaybetti

"Mulan", "Crouching Tiger, Hidden Dragon" gibi Disney yapımlarında yer alan şarkıcı Coco Lee yaşamını yitirdi. Bir süredir depresyonla mücadele ettiği bilinen Lee, 48 yaşında hayatını kaybetti.



Şarkıcının kardeşi, Facebook hesabında Lee'nin bir süredir depresyonda olduğunu paylaştı. Kardeşi, şarkıcının pazar günü evinde intihar teşebbüsünde bulunduğunu ve hastaneye kaldırıldığını belirtti.



Hastanede komada olan Lee, dün yaşamını yitirdi.



Hong Kong doğumlu Lee, 9 yaşındayken ABD’ye taşındı ve müzik kariyerine burada başladı. 1990'lı yıllarda özellikle Asya'da büyük bir yıldız haline gelen Lee, kariyeri boyunca birçok başarıya imza attı. Şarkıcı, 1998 yılında Disney filmi "Mulan" için "Reflection" adlı şarkıyı seslendirdi. Şarkıcı, 2001 Oscar Ödülleri'nde "Crouching Tiger, Hidden Dragon" filminden bir şarkı seslendirdi

