İranlı sanatçı Faramarz Aslani 69 yaşında hayatını kaybetti (Faramarz Aslani kimdir?)

İran asıllı ünlü söz ve beste yazarı Faramarz Aslani 69 yaşında yaşamını yitirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde kanser tedavisi gördüğü sırada hayatını kaybeden Faramarz Aslani'nin ölüm haberini, sanatçının eşi Mercan Aslani sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama ile duyurdu.

FARAMARZ ASLANKİ KİMDİR?

Faramarz Aslani İran'ın Tahran şehrinde doğdu. Londra Üniversitesi Gazetecilik Fakültesi'nden mezun oldu ve 1970'lerin başındaki mezuniyetinden bu yana birçok Farsça ve İngilizce yayında yazılar yazdı.



Ayrıca çeşitli albümlerde başka İranlı sanatçılarla da işbirliği yaptı. Aslani'nin 1977 yılında yayınladığı "Age Ya Rooz" adlı parçası, 1979 yılında Ajda Pekkan tarafından "Dile Kolay" adıyla Türkçeye uyarlanmıştı.