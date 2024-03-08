İsrail'i kabul eden Eurovision için boykot çağrısı

İsrail'in Eurovision'dan ihracının teşvik edilmesi için İspanya Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla İspanya Radyo Televizyon Kurumu RTVE'nin de girişimde bulunmasını isteyen önergeyi Meclis'e sunan Podemos, bunun için diğer siyasi partilerden yeterli desteği bulamamıştı.



Podemos ayrıca İspanya'daki Birleşik Sol, Galiçya Milliyetçi Bloğu, Sumar gibi bazı siyasi partilerin Avrupa parlamenterleri ile Eurovision Şarkı Yarışması organizatörlerine bir mektup göndererek, İsrail'in, Gazze'de ayrım gözetmeksizin yaptığı saldırılardan dolayı bu yılki yarışmadan men edilmesini istemişti.

İSRAİL'DEN EUROVİSİON KARARI



Öte yandan, İsrail tarafından yapılan açıklamada, söz yazarlarından kabul edilmeyen Eurovision şarkılarının siyasi içerik konusunda bir anlaşmazlığa yol açmamak için gözden geçirilmesi istendiği bildirildi. Buna göre daha önce teklif edilen "October Rain" ve "Dance Forever" şarkılarının sözleri değiştirilip tekrar Eurovision komitesine sunulacak.

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