İsrail'den Eurovision kararı: Şarkıların sözleri değiştirilecek

"HEPSİ İYİ ÇOCUKLARDI, HER BİRİ"



"Ekim Yağmuru"nun orijinal sözlerinden bir satır, "Hepsi iyi çocuklardı, her biri" ifadelerini içeriyor.



Sözlerin tamamını internet sitesinde yayınlayan Kan haber ajansı şarkının, "Nefes alacak hava kalmadı, bana yer yok" sözleriyle bittiğini söyledi.



Geçen ayın sonlarında İsrail, "şarkıyı değiştirmeye niyetleri olmadığını" söyleyerek, şarkı yarışmasını denetleyen Avrupa Yayın Birliği şarkının katılımını onaylamadığı takdirde yarışmadan çekilmekle tehdit etmişti.



Ancak en son açıklamasında Herzog, "tam olarak İsrail'den nefret edenlerin İsrail Devleti'ni baskı altına almaya ve boykot etmeye çalıştığı bir zamanda ülkenin her dünya forumunda sesini yüksek ve net bir şekilde yükseltmesi gerektiğini" vurgulayarak bu karardan vazgeçildiğini duyurdu.



İsrail 1973'te Eurovision'a katılan ilk Avrupalı ​​olmayan ülke oldu ve İsrail'in etkinliğe katılımı düzenli olarak tartışmalara yol açtı.

