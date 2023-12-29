İstanbul Photo Awards'ın 10. yıl jürisi açıklandı

Yarışma, "Tekil Haber", "Seri Haber", "Tekil Spor", "Seri Spor", "Tekil Doğa ve Çevre", "Seri Doğa ve Çevre", "Tekil Günlük Yaşam", "Seri Günlük Yaşam", "Tekil Portre" ve "Seri Portre" olmak üzere 10 kategoride düzenleniyor.



Bu yıl içerisinde çekilen ve haber değeri taşıyan fotoğraflar ile başvurulabilen yarışmada, her kategoride üç ödül verilecek. 10. yıla özel olarak takdim edilecek iki ödülle birlikte toplam 60 bin dolar ödül dağıtılacak. Ödüllere ek olarak tüm kategorilerde birincilik ödülü sahipleri SONY Alpha A7 III Body fotoğraf makinesi almaya hak kazanacak.



Profesyonel fotoğrafçılar yarışmaya, tekil kategorilerde dört, seri kategorilerde ise iki farklı çalışmaya tüm kategorilerde başvurabiliyor. Seri kategorilerdeki her çalışmanın on fotoğraftan oluşması gereken yarışmaya her katılımcı toplam 120 fotoğraf gönderebiliyor. Başvuru şartları ve koşullarına da yarışma web sitesinden ulaşılabilir.



Bu yıl, Turkcell, Sony, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Türk Hava Yollarının (THY) destekleriyle düzenlenen yarışmaya başvuru tarihi ise 17 Ocak 2024 olarak belirlendi.



İSTANBUL PHOTO AWARDS 2023 KAZANANLARI AÇIKLANDI