İsviçre'nin iade ettiği 37 tarihi eser Türkiye'ye getirildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kültür varlıkları kaçakçılığı ile mücadelenin hız kesmeden devam ettiğini ve bu çerçevede İsviçre ile imzalanan anlaşma neticesinde Erken Tunç Çağı, Urartu ve Roma dönemlerine ait 37 eserin Türkiye’ye getirildiğini açıkladı.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Tarihi eserlerimiz ait oldukları topraklara dönüyor. Türkiye ve İsviçre arasında imzalanan anlaşma kapsamında Erken Tunç Çağı, Urartu ve Roma dönemlerine ait 37 eserimizin ülkemize iadesi sağlandı. Ülkesine iade edilen eserler çok yakında doğdukları topraklarda olacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Mücadelemiz ise sürüyor.”