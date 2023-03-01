İtalyan bestecilerin unutulmaz film müzikleri AKM’de

Atatürk Kültür Merkezi'nde 11 Mart Cumartesi günü İtalyan müzikleri rüzgarı esecek. AKM Müzik Platformu'nda sahne alacak Opera İstanbul, İtalyan bestecilerin imzası bulunan efsanevi film müziklerinden oluşan bir repertuvarla seyircinin karşısına çıkacak.



Soprano Tülay Uyar Hatip, Tenor Onur Turan ve piyanist Ozan Zencir’in sahne alacağı konserde, Ennio Morricone’den Luis Bacalov’a, Francesco Sartori’den Nino Rota’ya dünyaca ünlü İtalyan bestecilerin ‘Baba’, ‘Hayat Güzeldir’, ‘Postacı’ ve ‘Cennet Sineması’ gibi sinema tarihine damgası vurmuş filmler için besteledikleri eserler seslendirilecek.