Jon Voight kızı Angelina Jolie'nin İsrail hakkındaki yorumlarını eleştirdi: Hayal kırıklığına uğradım

ABD'li oyuncu Jon Voight, X'ten yayımladığı videoda, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Amerikan bayrağının önünde çektiği videoda 84 yaşındaki Voight, İsrail ve Filistin'den "Yahudiler için kutsal topraklar ve Tanrı'nın toprakları" olarak bahsederek, "İsrail ordusu toprağını, halkını korumalıdır. Bu bir savaş. Sol kesimin düşündüğü gibi medeni bir şekilde ilerleyemez." dedi.
JOLIE'Yİ ELEŞTİRDİ
Voight ayrıca, kızı Jolie'nin daha önce sosyal medyasından yaptığı paylaşımlarda Gazze'nin "toplu bir mezar" haline geldiğini ifade ederek, "İsrail'de yaşananlar bir terör eylemidir ancak bu Gazze'de sivil halkın bombalanmasıyla kaybedilen masum hayatları haklı gösteremez" yorumunda bulunmasına ilişkin de açıklama yaptı.
Voight, "Kızımın da çoğu kişi gibi Tanrı'nın onurunu, Tanrı'nın gerçeklerini anlamamış olması beni hayal kırıklığına uğrattı" ifadesini kullandı.
"İSRAİL'DE YAŞANANLAR BİR TERÖR EYLEMİDİR"
Öte yandan, sosyal medya hesabından açıklama yapan Angelina Jolie 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla başlatılan saldırılar nedeniyle dünyadaki herkes gibi çok kırgın ve kızgın olduğunu ifade ederek, "İsrail'de yaşananlar bir terör eylemidir. Ancak bu, Gazze'de gidecek hiçbir yeri olmayan, yiyecek ve suya erişimi olmayan, tahliye imkanı olmayan ve hatta sığınmak için sınırı geçme gibi temel bir insan hakkı olmayan sivil halkın bombalanması sırasında kaybedilen masum hayatları haklı gösteremez." ifadelerini kullanmıştı.
Jolie, 20 yıldır mültecilerle ilgili çalışmalar yürüttüğünü ve yerinden edilen insanlarla ilgilendiğini aktardığı yazısında, şu ifadeleri kullandı:
"Gazze'de, onlarca yıldır yerinden edilme ve vatansızlığın yanı sıra yaklaşık 20 yıldır şiddetli bir abluka altında yaşayan 2 milyondan fazla insan (yarısı çocuk) bulunuyor. İçeri giren az sayıdaki yardım kamyonu, ihtiyaç duyulanın bir kısmıdır ve bombalama, her gün umutsuz yeni insani ihtiyaçlara neden olmaktadır. Yakıt ve su yardımının reddedilmesi, toplu olarak bir halkı cezalandırıyor. İnsanlık acil ateşkes talep ediyor. Filistinlilerin ve İsraillilerin hayatları ve dünya çapındaki tüm insanların hayatları eşit derecede önemlidir. Sivil kayıpları önleyecek ve hayat kurtaracak her şey yapılmalıdır. Pek çok kişi gibi ben de tıbbi yardım çalışmalarına bağışta bulundum. Sınır Tanımayan Doktorlar'ın çalışmalarını desteklemeyi seçtim ve onların raporlarını yakından takip ediyorum."
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