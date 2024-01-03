Kara komedi "Kötü Bir Gün" seyirci karşısına çıkıyor

KARANLIK VE SİNİR BOZUCU BİR YÜZLEŞME

Eşinden boşandıktan sonra, dededen kalma apartmana taşınmak zorunda kalan psikolog Erdem, hiç uğramadığı dört katlı küçük apartmanda sadece apartman görevlisi Yakup'un kaldığını fark eder. Taşındığının ertesi günü onu ziyarete gelen Yakup, üst katta yaşayan son kiracının da birkaç gün önce intihar ettiğini haber verir ve ayrılır. Ama hemen ardından bambaşka birisi gibi geri gelir. Erdem bir psikolog gözüyle Yakup'un garip davrandığını fark etse de işin çok daha ciddi olduğunu anlaması zaman alır. Apartmanda sıkışıp kalmış bu iki adam arasında yaşananlar, izleyicilere karanlık bir tarih ve sinir bozucu yüzleşme vaat ediyor.