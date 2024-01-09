Karagöz gölge oyunu geleceğe taşınıyor

UNESCO'nun 2009 yılında İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydettiği Karagöz gölge oyunu, Bursa Uludağ Üniversitesi'nde kurulan Karagöz ve Kukla Oyunları Uygulama Araştırma Merkezi’nde geleceğe taşınıyor.



Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde öğrenim gören okul öncesi ve ilkokul öğretmen adaylarına Karagöz gölge oyununun tarihçe, tasvir tasarım ve oynatma eğitiminin verildiği merkezde Karagöz akademik alanda da temsil ediliyor.

Tekniği, Orta Asya'da yaşayan göçebe Türklerin çadırlarda oynattığı Çadır Hayal kukla oyununa dayanan ve yaklaşık 700 yıl önce Osmanlı döneminde Bursa'da Şeyh Mehmet Küşteri'nin çalışmasıyla Türk Tiyatrosu'ndaki yerini bulan Karagöz ve Hacivat, döneminin siyasi ve toplumsal olaylarına ışık tutarak, eleştirilerini perdeye yansıtıyor.