Leonardo DiCaprio'ya 2024 Oscar Ödülleri'nde sürpriz rakip

Son olarak 2020'de Bir Zamanlar Hollywood'da filmindeki performansıyla Oscar'a aday olan Leonardo DiCaprio'nun, Dolunay Katilleri (Killers of the Flower Moon) sayesinde ikinci Akademi Ödülü'nü kazanmaya aday isimler arasında gösterilse de beklenmedik bir rakip, aktörün 2024 Oscar'larındaki şansını azaltabilir.
İLK OSCAR'INI KAZANDI
Uzun yıllar boyunca Oscar heykelciğini eve götürmeyi başaramayan Leonardo DiCaprio, 2015'te Diriliş (The Revenant) filmindeki performansıyla "En İyi Erkek Oyuncu" dalında Oscar kazanmıştı.
Son olarak Martin Scorsese'nin Dolunay Katilleri filmindeki performansıyla büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu, bu sayede 2024'te En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ı için adı geçen isimlerden biri oldu.
ANDREW SCOTT RAKİP OLABİLİR
Eğer 2024 Oscar tahminleri doğru çıkarsa, bu DiCaprio'nun 6. En İyi Erkek Oyuncu adaylığı olacak. Ancak ünlü ismin şansı beklenmedik bir ismin ortaya çıkmasıyla azalabilir.
2023 Telluride Film Festivali'nde ilk gösterimini yapan Andrew Haigh imzalı All of Us Strangers filminin başrol oyuncusu Andrew Scott'ın performansının Oscar yarışında Leonardo DiCaprio'ya rakip olabileceği konuşuluyor.
OSCAR'DA KIYASIYA REKABET
Öte yandan Andrew Scott ve Leonardo DiCaprio dışında Oppenheimer'daki performansıyla Cillian Murphy ve Napoleon filmindeki rolüyle Joaquin Phoenix'in de Oscar yarışına ortak olması bekleniyor.
Kıyasıya bir rekabete sahne olması beklenen 96. Oscar Ödülleri, bu yıl 10 Mart'ta sahiplerini bulacak.
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