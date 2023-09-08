Leonardo DiCaprio'ya 2024 Oscar Ödülleri'nde sürpriz rakip

OSCAR'DA KIYASIYA REKABET

Öte yandan Andrew Scott ve Leonardo DiCaprio dışında Oppenheimer'daki performansıyla Cillian Murphy ve Napoleon filmindeki rolüyle Joaquin Phoenix'in de Oscar yarışına ortak olması bekleniyor.

Kıyasıya bir rekabete sahne olması beklenen 96. Oscar Ödülleri, bu yıl 10 Mart'ta sahiplerini bulacak.