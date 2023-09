Leonardo DiCaprio'ya 2024 Oscar Ödülleri'nde sürpriz rakip

ANDREW SCOTT RAKİP OLABİLİR

Eğer 2024 Oscar tahminleri doğru çıkarsa, bu DiCaprio'nun 6. En İyi Erkek Oyuncu adaylığı olacak. Ancak ünlü ismin şansı beklenmedik bir ismin ortaya çıkmasıyla azalabilir.

2023 Telluride Film Festivali'nde ilk gösterimini yapan Andrew Haigh imzalı All of Us Strangers filminin başrol oyuncusu Andrew Scott'ın performansının Oscar yarışında Leonardo DiCaprio'ya rakip olabileceği konuşuluyor.