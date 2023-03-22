Melike Şahin’den üç yeni şarkı

Melike Şahin, 2 ve 6 Eylül 2022 tarihlerinde, Harbiye Açık Hava Tiyatrosu’nda art arda verdiği konserlerde, seyircilerin büyük beğenisini kazanmıştı. Her iki gecede de hayranlarına hem ilk albümü Merhem’den, hem cover parçalardan, hem de müzisyen dostlarıyla yaptığı düetlerden oluşan bir repertuarla, unutulmaz anlar yaşatmıştı.

Şimdi, bu iki harika konserden kayıtlarla, Dön Ne Olur’un yanı sıra, dillere destan Bedelini Ödedim ve sanatçının Ah! Kosmos ile iş birliğinin ürünü olan Miras’tan oluşan ve Harbiye 2022 başlıklı maxi single 24 Mart’ta yayınlanıyor.