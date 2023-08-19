Miley Cyrus ve Selena Gomez'den aynı gün yeni şarkı

Eski Disney yıldızları Selena Gomez ve Miley Cyrus, aynı gün yeni şarkılarını piyasaya çıkaracaklarını duyurdu.

Miley Cyrus ve Selena Gomez'den aynı gün yeni şarkı

Disney ekranlarında çocuk oyuncu olarak kariyerlerine başlayan ve Miley Cyrus, hayranlarına yeni şarkı müjdesi verdi. Gomez "Single Soon" şarkısını, Cyrus'ın "Used To Be Young" şarkısıyla aynı gün yayınlayacağını duyurdu.

Son olarak "Flowers" şarkısıyla büyük başarı yakalayan Miley Cyrus ve bir süredir oyunculuk kariyerine odaklanan Selena Gomez, şarkılarının 25 Ağustos'ta tüm platformlarda yayınlanacağını duyurdu.

İkili sosyal medyada birbirini destekleyen paylaşımlarda bulundu.

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