Miley Cyrus ve Selena Gomez'den aynı gün yeni şarkı

Son olarak "Flowers" şarkısıyla büyük başarı yakalayan Miley Cyrus ve bir süredir oyunculuk kariyerine odaklanan Selena Gomez, şarkılarının 25 Ağustos'ta tüm platformlarda yayınlanacağını duyurdu.

İkili sosyal medyada birbirini destekleyen paylaşımlarda bulundu.

