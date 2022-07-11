Milli Saraylar'dan 'çini' açıklaması

Milli Saraylar Başkanlığı'ndan, Topkapı Sarayı çinilerinin matkapla delindiği iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Harem Dairesi 3. Murat Has Odası girişinde yer alan tarihî çiniler üzerine 1950'li yıllarda eklenen kapı kancaları, restorasyon çalışmaları sebebiyle çıkarılmış, gerekli müdahaleden sonra aslına uygun şekilde yerlerine takılacaktır" denildi.

İddia edildiği gibi çinilerin matkapla delinmesi veya restorasyona aykırı herhangi bir müdahalede bulunulması söz konusu olmadığı aktarıldı.



Milli Saraylar Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Topkapı Sarayı çinilerinin matkapla delindiğine dair sosyal mecralarda ve internet sitelerinde yer alan iddiaların, maksatlı ve gerçek dışı olduğu belirtildi.

Açıklamanın detayları şu şekilde:

"Huzur ve mutluluğu milletçe hep birlikte yaşadığımız bayram gibi özel günlerde ortaya atılan gerçek dışı iddialar, maksatlı ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir. Başkanlığımızın her türlü iletişim ve bilgi sunma kanalları kamuoyuna açıktır. Gerek basında gerekse sosyal mecralarda yer alan iddialarla ilgili hukuki yollara başvurulacaktır."