Akdeniz ve Ege'de tatilci yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilenler Ege ve Akdeniz bölgelerine akın etti. Muğla ve Antalya'da plajlar turistlerle doldu taştı.

Haberler - Anadolu Ajansı 11.07.2022 - 16:41

Akdeniz ve Ege'de tatilci yoğunluğu - 1

Yurt dışından ziyaretçilerin yanı sıra Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Antalya'ya gelen yerli turistler, Konyaaltı ve Lara plajlarında sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk oluşturdu.

Akdeniz ve Ege'de tatilci yoğunluğu - 2

Havanın 35, deniz suyu sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü kentte, serinlemek isteyen yerli ve yabancı turistler plajları doldurdu.

Akdeniz ve Ege'de tatilci yoğunluğu - 3

Plaj şemsiyelerinin altında güneşten korunan turistler, denizde serinlemeye çalıştı.

Akdeniz ve Ege'de tatilci yoğunluğu - 4

Bazı tatilciler ise sahillerde yürümeyi, bisiklete binmeyi ve gölgelik alanlarda dinlenmeyi tercih etti.

Akdeniz ve Ege'de tatilci yoğunluğu - 5

Hava sıcaklığının 33 derece ölçüldüğü Muğla'nın turistik ilçelerindeki sahillerde de yoğunluk oluştu.

Akdeniz ve Ege'de tatilci yoğunluğu - 6

Ula'nın "Sakin Kent" unvanına sahip Akyaka Mahallesi, özellikle yakın illerden gelen turistlerle doldu.

Akdeniz ve Ege'de tatilci yoğunluğu - 7

Halk plajında yoğunluğa neden olan tatilciler, serinlemek için sık sık denize girdi.

Akdeniz ve Ege'de tatilci yoğunluğu - 8

Kimileri de Akyaka'dan kalkan günübirlik tur tekneleriyle Gökova Körfezi koylarında gezintiye çıktı.

Akdeniz ve Ege'de tatilci yoğunluğu - 9

Bazı tatilciler ise kano ve rüzgar sörfü yaptı.

Akdeniz ve Ege'de tatilci yoğunluğu - 10

Fethiye'de tatilciler, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız ve Kumburnu plajlarında denize girdi, güneşlendi.

Akdeniz ve Ege'de tatilci yoğunluğu - 11

Macera tutkunları ise Babadağ Hava Sporları Rekreasyon Merkezi'nin 1700 metredeki pistinden yamaç paraşütüyle atlayarak Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını havadan izleme fırsatı buldu.

Akdeniz ve Ege'de tatilci yoğunluğu - 12

Bodrum'da tatil yapanlar Gümbet, Bitez, Kumbahçe ve Paşatarlası plajlarında deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı.

Akdeniz ve Ege'de tatilci yoğunluğu - 13

Marmaris'te İçmeler, Uzunyalı sahilleri ile Marmaris Belediyesi Halk Plajı'na yoğunluk yaşandı.

Akdeniz ve Ege'de tatilci yoğunluğu - 14

Tatil için Ortaca'nın turistik Dalyan Mahallesi'ni seçenler günübirlik tekne turlarıyla Dalyan Kanalı'nı gezme ve kaya mezarlarını izleme imkanı buldu.

Akdeniz ve Ege'de tatilci yoğunluğu - 15

Tekneyle kanal gezisinin ardından İztuzu Plajı'na ulaşan tatilciler, buradaki şezlonglarda güneşlendi ve denizin tadını çıkardı.

Akdeniz ve Ege'de tatilci yoğunluğu - 16
Akdeniz ve Ege'de tatilci yoğunluğu - 17

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