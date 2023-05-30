Mısır’da iki mumyalama atölyesi keşfedildi

Mısır’ın antik Sakkara bölgesinde yapılan arkeoloji çalışmaları sırasında iki mumyalama atölyesi ve iki lahit keşfedildi.

Mısır’da iki mumyalama atölyesi keşfedildi

’ın Giza kentindeki yüzlerce yıllık tarihi Sakkara bölgesinde yeni tarihi keşiflere imza atıldı. çalışmalarının sürdüğü bölgede, insan ve hayvan mumyalama işlemlerinin yapıldığı iki atölye ile iki lahit ortaya çıkarıldı.

Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, insan mumyalama atölyesindeki odalarda cansız bedenlerin yatırıldığı taş yataklar bulunduğu belirtildi. Yatakların yanlarında ise kilden yapılmış çömlekler ve mumyalama gereçleri ile çeşitli kapların yer aldığı kaydedildi.

Mısır’da iki mumyalama atölyesi keşfedildi - 1

Diğer atölyenin ise kutsal kabul edilen hayvanların mumyalanması için kullanıldığı ifade edilirken, bulunan iki lahidin milattan önce 24. ve 14. yüzyıllara ait olduğu aktarıldı.

Mısır’da iki mumyalama atölyesi keşfedildi - 2

Mısır Tarihi Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mustafa Waziri, mumyalama atölyelerinin tarihinin yaklaşık 2 bin 400 yıl önce hüküm süren eski Mısır'ın 30’uncu hanedanına dayandığını söyledi.

Antik Mısır'ın önemli mezarlık alanlarından biri olan Sakkara bölgesi, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor.

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