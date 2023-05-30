Mısır’da iki mumyalama atölyesi keşfedildi

Mısır’ın Giza kentindeki yüzlerce yıllık tarihi Sakkara bölgesinde yeni tarihi keşiflere imza atıldı. Arkeoloji çalışmalarının sürdüğü bölgede, insan ve hayvan mumyalama işlemlerinin yapıldığı iki atölye ile iki lahit ortaya çıkarıldı.

Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, insan mumyalama atölyesindeki odalarda cansız bedenlerin yatırıldığı taş yataklar bulunduğu belirtildi. Yatakların yanlarında ise kilden yapılmış çömlekler ve mumyalama gereçleri ile çeşitli kapların yer aldığı kaydedildi.