"Mitler ve Hayaller" sergisinin konuğu sanatçı Murat Germen oldu

Elgiz Koleksiyonu'ndan yapılan özel bir seçki ile hazırlanan "Elgiz Koleksiyonu'nda Mitler ve Hayaller" sergisinde üç eseriyle yer alan sanatçı Murat Germen, "Mitler ve Hayallerin Zorunlu Dönüşümü" başlıklı konuşma yaptı.



Sanatçı, dünyaca ünlü sanatçıların yer aldığı bir sergide bulunmanın memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Germen, "Mitler ve Hayaller" temasının aşırı kentleşmeye dikkati çeken bir başlık olduğunu belirterek "Küresel ısınma, iklim değişikliği ve insanın doğada yarattığı konulara odaklanarak nasıl frene basmamız gerekiyor biraz bunları irdeliyoruz. Son zamanlarda belgesel işlere ağırlık vermeye başladım. Olan bitenler zaten kendi başına büyük bir kurgu benim pek bir şey yapmadan onları belgelemek bile bir kurgu yaratmak gibi oluyor o yüzden belgesele ağırlık verdim" dedi.