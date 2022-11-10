Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı filminin çekimleri başladı

2014 yılında vefat eden şarkıcı Murat Göğebakan'ın hayatını anlatan olan Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı filmi sete çıktı. Murat Göğebakan'ı Burak Sevinç'in canlandıracağı ve yapımcılığını Oğuz Sözen ve Serkan Günay üstlendiği filmin çekimleri bugün başladı.

TUVANA TÜRKAY KADROYA KATILDI



Uzun süren hazırlık döneminin ardından geçtiğimiz günlerde Murat Göğebakan’ı ünlü oyuncu Burak Sevinç’in canlandıracağının açıklanmasının ardından, Sevinç’e eşlik edecek rol arkadaşı da belli oldu.



Tuvana Türkay, filmde Selma karakteri ile seyirci karşısına çıkacak.



Filmde Göğebakan’ın hayata tutunması, müzikle tanışması, aşk ile sınavları, ‘Ben Sana Aşık Oldum’ ve ‘Vurgunum’ diyen milyonlarla buluşmaları ile seyircisine, oğluna, eşine vedası anlatılacak.



Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı 2023’ün ilk aylarında seyirciyle buluşacak!