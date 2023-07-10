Müzeye dönüştürülen zindanda "Doğanın Algoritmaları" sergisi açıldı

Bursa Anadolu Lisesi mezunu olan ve Kaliforniya'da yaşayan Işıkdoğan'ın sergisi, 7 özel çalışmadan oluşuyor. Eserler, özel kodlanmış bir yapay zeka ve yaratıcı algoritmalarla tasarlandı. Doğal dünyanın tahmin edilemeyen güzelliği ile matematiksel denklemlerin düzenli yapısı arasındaki ilişki sergide ortaya konuldu.



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Zindankapı'nın hücrelerinde demir parmaklıklar ardındaki sergiyi gezdi.



Kodlama ve yapay zekanın kaynaşmasıyla ortaya çıkan çalışmanın, gerçek hayattaki doğal oluşumları anımsatan üretken manzaraları ve algoritmik kalıpları sergileyen ilgi çekici bir görsel deneyim alanı olduğunu belirten Aktaş, serginin 17 Eylül'e kadar pazartesi hariç her gün ücretsiz ziyaret edilebileceğini belirtti.

