Müzik meslek birliklerinden Gülşen açıklaması

Gülşen, nisan ayındaki bir konserinde sarf ettiği ifadeleri nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sanatçı hakkında MSG, MESAM, MÜYAP, MÜYORBİR'den oluşan müzik meslek birlikleri, tutuklama kararı sonrası ortak bir bildiri yayınladı. meslek birliklerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sanatçı Gülşen’in aylar önce bir konseri esnasında yapmış olduğu bir yorum nedeniyle dün akşam itibariyle tutuklanması, ülkemizde hukukun herkese adaletli ve eşit olarak uygulanması gereğinin ne kadar önemli ve hassas bir konu olduğunu bizlere bir kez daha hatırlattı.



Ceza hukukunun en temel ilkesi olan suç ve ceza arasındaki orantılılık ilkesi, işlenen suçun ağırlığı ve orantılı ceza ve güvenlik tedbiri uygulanmasını gerektirir. Ne yazık ki bu uygulamada bu ilkenin göz ardı edildiğini gördük.



Müzik Meslek Birlikleri olarak ülkemizde hukukun üstünlüğünün egemen olması, herkese eşit şekilde uygulanan bir adalet anlayışının hakim olması, laik ve demokratik bir ülkenin olmazsa olmazlarının unutulmaması gönülden temennimiz ve devletimizden talebimizdir."

NE OLMUŞTU? Şarkıcı Gülşen'in geçtiğimiz nisan ayında verdiği bir konserde imam hatiplilere yönelik sözleri tepkilere neden olmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatmıştı.



Savcılığın talimatı üzerine polis ekiplerince gözaltına alınan Gülşen, şüphelinin üzerine atılı bulunan ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme'' suçunu işlediği hususunda kuvvetli suç şüphesinin varlığını, gösterir somut delillerin mevcut olması, suçun yasal alt ve üst sınırı dikkate alındığında adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağının anlaşılması, bu anlamda tutuklama tedbirinin daha uygun ve orantılı olacağını değerlendirerek şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Gülşen, kararın ardından Bakırköy Kapalı Kadın Cezeevi'ne gönderildi.

GÜLŞEN'İN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI



Suçlamayı kabul etmeyen Gülşen, savcılığa verdiği ifadesinde, olaya konu sözlerin 30 Nisan 2022'de Ataşehir konserinde geçtiğini belirterek, "Ben 25 yıllık sanatçıyım. Müzisyen çalışma arkadaşlarım var. Bu grupla birlikte konserlerde sahne alırım. Kadromda klavye müzisyeni olarak yer alan Miraç isimli arkadaşımın lakabı 'imam'dır. Ayrıca arkadaşlarla kendi aramızda 'aptal, salak, sapık' olarak şakalaşırız. Talihsizlik olarak bu iki kelime bir araya gelmiştir.



Arkadaşımız imam hatipte okumamıştır. Grupta tüm arkadaşlarımın lakabı mevcuttur. Bu konuşma, bu diyalog, konserin hatırlamadığım bir aşamasında, muhtemelen bir şarkı arasında Miraç ile aramızda geçen bir konuşmadır. Orkestrama, 'Beni seyircilerimin arasına omuzlarınızda taşıyın' demem üzerine, bana orkestra arasından 'Seni imam taşısın' şeklinde cevap gelince bahse konu konuşma Miraç ile aramızda geçmiştir. Bu konuşma, konsere gelenlere ya da medyaya hitaben yaptığım bir konuşma değildir'' şeklinde konuştu.