Müzisyen Tankut Alacalı sahnede beyin kanaması geçirdi

Birçok ünlü isim ile çalışan Müzisyen Tankut Alacalı sahnede beyin kanaması geçirdi. Yoğun bakım ünitesinde tutulan Alacalı'nın durumunun kritik olduğu bildirildi.

Müzisyen Tankut Alacalı sahnede beyin kanaması geçirdi

Pek çok ünlü isimle sahne alan ve Suavi'nin orkestrasında çok uzun yıllardır davul çalan Tankut Alacalı, sahnede kanaması geçirdi. Kötü haberi sanatçı Suavi hesabından duyurdu. Yoğun bakım ünitesinde tutulan Alacalı'nın durumunun kritik olduğu bildirildi.

Müzisyen Tankut Alacalı sahnede beyin kanaması geçirdi - 1

Haberi duyuran ünlü sanatçı Suavi "Yıllardır birlikte sahne paylaştığım, İzmirli değerli müzisyen dostum, kardeşim Tankut dün gece sahnede beyin kanaması geçirdi ve az önce de ameliyata alındı. Canım arkadaşıma acil şifalar diliyorum" dedi.

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