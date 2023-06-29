Netflix'e Titanik tepkisi

Netflix, James Cameron'ın 1997 yapımı filmi "Titanik"i, 5 kişinin ölümüne yol açan denizaltı patlamasından günler sonra yeniden yayın platformuna aldığı için tepki alıyor.



Bu ay, OceanGate'in yürüttüğü pahalı bir turistik etkinlik kapsamında 5 varlıklı turist Titanik'in enkazını ziyaret etmek üzere bir denizaltı keşif gezisine çıkmıştı.



Uzmanlar, enkaza inişleri sırasında seyahat ettikleri sualtı aracında Kuzey Atlantik'in derinliklerindeki yoğun su basıncında feci bir patlama yaşandığını ve gemideki herkesin muhtemelen anında öldüğünü söyledi.

Feci olayda ölenler arasında OceanGate CEO'su Stockton Rush, milyarder kaşif Hamish Harding, Fransız dalgıç Paul-Henri Nargeolet, Pakistanlı iş insanı Şehzade Davut ve oğlu Süleyman Davut bulunuyordu.



Olaydan birkaç gün sonra Netflix, Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet'in başrollerini paylaştığı ödüllü filmin 1 Temmuz'da dijital yayın platformu hizmetine geri döneceğini duyurdu.

"NE KADAR AÇGÖZLÜ OLDUKLARINI GÖSTERİYORLAR"

Independent'in haberine göre, o zamandan beri pek çok kişi Netflix'i "üzücü bir trajediden faydalanmaya çalışmakla" suçluyor.



Twitter'da bir kişi, "Netflix'in Oceangate olayından bir hafta sonra Titanik'i yayımlaması gerçekten iğrenç" diye yazdı. "Ne kadar açgözlü olduklarını herkese gösterme konusunda hiç hayal kırıklığına uğratmıyorlar."



Bir başkasıysa şöyle yazdı:



"Netflix'in bu süre zarfında Titanik'i yayın listesine ekleyecek kadar alçalacağını düşünmemiştim."

Bir diğer kullanıcıysa şöyle yazdı:



"Netflix, Titanik'i oraya koyacak kadar berbat durumda."

Başka bir kişi de şunları ekledi:



"Netflix'e temmuzda eklenen filmlerle ilgili bir bildirim aldım ve aralarında Titanik de var hahaha. Şeytan sıkı çalışır ama Netflix daha sıkı çalışıyor."

Tüm eleştirilere rağmen Variety, Titanik'in Netflix'e gelişinin tesadüf olduğunu, yayıncının Titanik'i izleyicilere geri getirmek için yaptığı lisans anlaşmasının çok önceden gerçekleştiğini açıkladı.



Medya kuruluşu, Titanik'in yayıncıya geri dönüşünün Titan denizaltısının kaybolmasından aylar önce planlandığını bildirdi.



The Independent yorum için Netflix'le temasa geçti ancak henüz yanıt alamadı.



Kayıp cesetlerin aranması kapsamındaysa, ABD Sahil Güvenliği okyanus zeminindeki Titan enkazı alanında kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

