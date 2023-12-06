Niğde’de 13. Tarım Orman ve İnsan fotoğraf sergisi açıldı

13. Tarım Orman ve İnsan fotoğraf sergisi Niğde’de sanatseverlerle buluştu.

Niğde’de 13. Tarım Orman ve İnsan fotoğraf sergisi açıldı

Niğde Belediyesi Sanat Galerisi’nde düzenlenen serginin açılışı Vali Cahit Çelik, İl Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, kurum müdürleri ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Yarışmada dereceye giren ve sergileme ödülü alan 120 fotoğrafın yer aldığı serginin açılışında konuşma yapan Niğde Valisi Cahit Çelik, "Türkiye tarım memleketi, Niğde de tarımsal faaliyetin çok yoğun olduğu bir il. Sergilenen fotoğraflar içinde Niğde’den bir tane var ama patates, elma, çavdar ve kuru fasulye, kiraz ve domateste Niğde ülkenin önemli üretim merkezlerinden bir tanesi. İnşallah önümüzdeki yıllarda konusu tarım ve insan olan yarışmasında Niğde’den de katılım fazla olur" dedi.

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