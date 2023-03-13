Nobel ödüllü Japon yazar Kenzaburo Oe hayatını kaybetti

Japon yazar Kenzaburo Oe 88 yaşında yaşamını yitirdi. Nobel ödüllü yazarın yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybettiği belirtildi. Japon Edebiyatı'ndan önemli bir konuma sahip olan yazarın 3 Mart günü öldüğü yayıncısı tarafından duyuruldu. Yazar, 1994 yılında Yasunari Kawabata'dan sonra Nobel Ödülü kazanan ikinci Japon yazar olmuştu.

KEZABURO OE KİMDİR ?

1935 yılında Japonya'nın Güney Batısı'nda doğan Kenzaburo, Tokyo Üniversitesi'nde Fransızca okudu. Yazarın ünlü çalışmaları arasında "A Personal Matter" (Kişisel Bir Sorun) ve "The Silent Cry" bulunuyor.



Güçlü sosyal ve politik eleştirel yaklaşımını roman dünyasına taşıyan yazar, Japon edebiyatında kendine özgür bir yer edinmeyi başardı. 1994 yılında Nobel kazanan yazar, Japonya'nın önde gelen liberal seslerinden biri olarak biliniyor.