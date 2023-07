NTVRadyo’da 90’lar rüzgarı: Cemali 22 yıl sonra yeni albümüyle geri dönüyor

Peki 1995 yılına gidelim. Aslında müziğe merakınız lisede başladı. Çalışmalarınıza Amerika’da başladınız. Sonrasında ne oldu da Türkiye’ye gelip bir albüm yapma fikri ortaya çıktı?



Evet lise dönemlerinde başladık. Ağırlıklı olarak elektronik modern müzik gruplarından David Bowie’nin etkisi altında kalan grupları dinlemeye başladık o dönemlerde. Peter Murphy, Depeche Mode, ona benzer bir çok grubun etkisi altında kaldık. Üniversite dönemlerinde Dj’lik yapmaya başladık. Dj’likten kazandığımız parayla kendimize ekipman alarak ufaktan projeler yapmaya başladık. Acaba bu tarz müziği Türkçe nasıl yapabiliriz tarzında düşünceler belirmeye başladı aklımızda. Tabi müzisyen bir aileden geldiğimiz için bunun da etkisi var. Tabi o dönem popun revaçta olduğu bir dönemdi. Şirketler Tarkan, Serdar Ortaç tarzında müzisyenler bulma çabasındaydı. ‘Klip Müzik” isminde bir şirket vardı o zaman. Şirketin başında Grup Gündoğarken’den Burhan Şeşen ağabeyimiz vardı. Ayrıca prodüktör olarak Ulubey Hekimov’la çalışıyorlardı. Bizim müziğimizi dinleyince bayağı bir heyecanlandılar. İkna ettiler şirketi. Farklı bir şey yapmamız gerek dediler. Şirketin tek şartı şu oldu; tamam anlaşma yapacağız ama albümde birkaç tane klasik pop tarzından şarkılar olacak dediler. Tarkan gibi, Serdar Ortaç gibi. Biz de eyvallah deyip, projeyi yaptık.

“BAŞKALARININ İSTEDİĞİNİ DEĞİL, KENDİ İSTEDİĞİMİZİ YAPTIK”

Ama sizin tarzınızın da çok dışında bu istedikleri…



Evet, ama onlar da para kazanmak için bu işin içerisindeler. Onların taleplerini yerine getirmek için ‘Biliyorum Sonunu’ isimli bir parça yaptık. Hafiften alaturka tarzı vardı, hicivli, o kıvrak havaya uyan bir tarzı vardı. (Gülerek) Kandırdık onları. Ama bu tarz parçalarla çıkış yapmak istemedik. ‘Duymak İstiyorum’ ve ona benzer slow balat parçalarımız vardı. Onlardan biriyle çıkma fikri kafamızın arkasında geziyordu yani. Macera böyle başladı. Albümü biz San Francisco’da kayıtlarını bitirdikten sonra, şirkete klibi de burada çekelim fikrini sunduk. Özellikle ben sinema okuduğum için burada sinema çevremiz de bayağı geniş. ‘Duymak İstiyorum’ a çektik. Siyah beyaz çektik, o dönem Türkiye’de o tarz klipler çekilmiyordu. Video kameralarla çekiliyordu, biz 16 mm filme çektik.

Aldık klibi biz İstanbul’a döndük. Oynatıyoruz klibi, albüm daha bitmemiş, mastering yapılıyor. Şirket de ‘ya neden renkli çekmediniz? Paranız mı yetmedi? Siyah beyaz, bir hikayesi yok.’ dedi. Hikaye arıyorlar. Yahu dedik. Sinema filmiyle çektik bunu. Bayağı bir kafa döktük oluşturmak için. Şiirsel olabilmesi için uğraştık. Nihayetinde ‘ok’ dedikler. Biz bunu bir verelim. Arkasından istediğimiz tarzda bir şey çekeriz dediler. Tamam dedik. Sadece dağıttılar klibi. Number One Tv vardı hatırlarsanız. Ağırlıklı olarak yabancı şarkı çalıyorlardı. Fakat bizim şarkıya bayıldılar. Yeni bir soluk getirdiğini düşündüler. İşin komik tarafı o dönem Metallica’nın "Nothing Else Matters" klibi de çıkmıştı. Bir gün biz bir numaraya çıkıyorduk, bir gün Metallica. Parça orada patladı diyebiliriz. Sonra müzik kanalları da ayıp olmasın diye dönmeye başladı.(gülüyor) Bizim macera da öyle başladı.