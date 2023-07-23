"Oppenheimer"ın yönetmeni Christopher Nolan'dan James Bond itirafı

"Happy Sad Confused" adlı podcast'e konuşan Nolan, böyle bir projede çalışmanın bazı kısıtlamaları beraberinde getireceğini ve doğru anın büyük bir önem taşıdığını söyledi. İngiliz yönetmen, "Böyle bir şeyi üstlenip yanlış bir şey yapmak asla istemezsiniz" dedi.



BOND'U KİMİN CANLANDIRACAĞI HENÜZ BELLİ OLMADI

Sean Connery, Pierce Brosnan ve Daniel Craig gibi usta oyuncuların hayat verdiği James Bond karakterini kimin canlandıracağı konusu hala gizemini koruyor. 25’inci Bond filmi No Time to Die'dan sonra yeni Bond için arayış sürerken hangi oyuncuların bu role uygun olduğu konusunda pek çok tahmin yapılıyor.

