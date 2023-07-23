"Oppenheimer"ın yönetmeni Christopher Nolan'dan James Bond itirafı

Cillian Murphy, Robert Downey Jr, Matt Damon gibi ünlü isimlerin rol aldığı "Oppenheimer" filmi, yılın en merak edilen filmlerinden biri arasında yer alıyor. Geçtiğimiz cuma vizyona giren filmin yönetmeni Christopher Nolan ise filmin tanıtımı kapsamında röportaj vermeye devam ediyor.
Ünlü yönetmene yeni James Bond filmini çekmek isteyip istemediği soruldu.
"AYRICALIK OLURDU"
Daha önce bir Bond filmini yönetmek istediğiyle ilgili konuşan Nolan, "O filmlerin filmografimdeki etkisi utanç verici derecede ortada. Bir Bond filmi yönetmek inanılmaz bir ayrıcalık olurdu" ifadelerini kullandı.
"Happy Sad Confused" adlı podcast'e konuşan Nolan, böyle bir projede çalışmanın bazı kısıtlamaları beraberinde getireceğini ve doğru anın büyük bir önem taşıdığını söyledi. İngiliz yönetmen, "Böyle bir şeyi üstlenip yanlış bir şey yapmak asla istemezsiniz" dedi.
BOND'U KİMİN CANLANDIRACAĞI HENÜZ BELLİ OLMADI
Sean Connery, Pierce Brosnan ve Daniel Craig gibi usta oyuncuların hayat verdiği James Bond karakterini kimin canlandıracağı konusu hala gizemini koruyor. 25’inci Bond filmi No Time to Die'dan sonra yeni Bond için arayış sürerken hangi oyuncuların bu role uygun olduğu konusunda pek çok tahmin yapılıyor.
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